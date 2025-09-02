NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）のまるでアニメキャラのようなオフショットがグループのInstagramに投稿され、話題を集めている。

【写真】アニメから出てきた!? オレンジヘア・NiziUリクのオフショット【写真】夏の終わりにステージで輝いたNiziU集合ショット①②

■NiziUリクの大きなパフ袖＋お団子ヘアに「アニメか？2.5次元か？」

NiziUは8月30日に『a-nation 2025』、31日に『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』に出演。リクはこの両日のオフショットを公開した。

31日は鮮やかなオレンジヘアを左右でお団子に縛り、セーラー襟の衣装で登場。大きめのパフ袖も相まって、リクの小顔さが際立っている。リクは指を頬に添えたり、爪を立てるようなポーズを取ったり、様々な表情を見せた。ブルー系のカラコンを着用することで、さらに二次元キャラのような存在感が生まれている。

そして4、5枚目は30日のオフショット。セミロングヘアをハーフアップでお団子にし、夏らしい編み模様が可愛いニットキャミソールを着てピースサインを浮かべた。

SNSでは「アニメかと思った」「可愛さ限界突破」「セーラームーンやん！」「肩大きめのセーラーどえらい良い」「アニメか？2.5次元か？」「かわいーーー天才ーー」「リアルアニメキャラだね」「AIくらい綺麗」「お団子リク可愛すぎでしょ」「今日のリクちゃん神やん」と多くの反響が集まっている。

■NiziUが出演した『a-nation 2025』『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』の集合ショット