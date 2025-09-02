「韓国サッカーが絶望の淵に」古橋亨梧の控えだった韓国代表FW、ドイツ古豪への移籍が土壇場で破談に！母国メディアは唖然「ビッグリーグ入りの夢は一瞬で打ち砕かれた」
ベルギーのヘンクに所属する韓国代表FWオ・ヒョンギュは、移籍市場最終日の９月１日、ドイツの古豪シュツットガルトへの移籍が目前に迫っていた。
だが、ドイツ入りしたにもかかわらず、メディカルチェックでパスできず、破談となったようだ。
韓国メディア『SPOTV NEWS』は「韓国サッカーが絶望の淵に。メディカルチェックで不合格、欧州５大リーグ入り逃す。オ・ヒョンギュのブンデスリーガ入りが失敗」と見出しを打ち、次のように嘆いた。
「オ・ヒョンギュはブンデスリーガの名門シュツットガルトへの移籍に失敗した。必要な書類をすべて揃えていたにもかかわらず、メディカルチェックで不合格となり、ビッグリーグ入りの夢は一瞬で打ち砕かれた」
同メディアは「現地で予想外の展開が起きた。具体的な理由は明らかにされていないが、９年前に左膝の前十字靭帯を負傷したことが再検査の妨げになったのではないかとの見方もある」と続けている。
現在24歳のオ・ヒョンギュは、2023年１月にセルティックで欧州での挑戦を始めたが、大エースだった古橋亨梧の壁は高く、控えに甘んじていた。
だが、昨シーズンに移籍したヘンクで公式戦12ゴールと奮闘。５大リーグ移籍を勝ち取ったかに思われたが、まさかの結末となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
