【明治安田J1リーグ】柏レイソル 2ー1 アビスパ福岡（8月31日／三協フロンテア柏スタジアム）

【映像】接触→転倒の瞬間

ボックス内のファウルが物議を醸した。

J1リーグ第28節で柏レイソルとアビスパ福岡が対戦。その18分のことだ。

柏が右サイドから攻め込み、MF小泉佳穂がボックス内の右でターンすると、日本代表で福岡のDF安藤智哉が戻りながら寄せた。その瞬間、小泉が倒れて柏にPKが与えられたのだ。

安藤は、両手を広げて判定に納得できない様子。人差し指を左右に振って、ノーファウルをアピールした。

解説・佐藤悠介氏は「手？いや、足か。足が少し掛かったんですかね。どうなんですかね」と述べた。

ファンはSNS上で「は？これがファウルなん？」「いやかかってないやろ」「日本代表安藤がよしおちゃんの罠にかかってしまった…」「安藤が倒したと…？」「なんやそれふざけんなよこれでファウルかよ」「まぁ当たっちまってるしなー」「納得してないけどこれは相手がうまかった」「まぁ、世界と戦うならこういうことも経験だわ」とコメントしており、ジャッジが物議を醸しているようだ。

VARによって確認されたが、判定は覆らず。ただし、柏のPKを日本代表FW細谷真大が蹴ったシュートは福岡のGK小畑裕馬がシャットアウトした。

その後、福岡が先制したものの、柏が逆転勝利を収めて2連勝。対する福岡は3戦連続で勝ちなしとなった。なお安藤は1日にクラブを通じて、怪我のため6日から開催されるアメリカでの国際親善試合を辞退することを発表した。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）