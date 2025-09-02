これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域に【カミナリ注意報】、下越の沿岸部に【波浪注意報】、佐渡に【強風注意報】【波浪注意報】が発表されています。



◆2日(火)これからの天気

日差しが照りつけますが、所々でにわか雨や雷雨となり局地的に激しく降りそうです。夜は広い範囲で雨となり、大雨のところもある見込みです。



◆2日(火)の予想最高気温

最高気温は33～37℃の予想で、体温超えのところもあるでしょう。

1日(月)と同じくらいかやや高く、平年と比べると5℃以上高くなりそうです。



できる限り涼しい室内で過ごし、こまめな水分補給と適度な塩分補給を心がけてください。外出をする場合も、最も暑い日中を避けるなど万全の対策が必要です。