夜は広い範囲で雨に 大雨になるところも【これからの天気(2日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域に【カミナリ注意報】、下越の沿岸部に【波浪注意報】、佐渡に【強風注意報】【波浪注意報】が発表されています。
◆2日(火)これからの天気
日差しが照りつけますが、所々でにわか雨や雷雨となり局地的に激しく降りそうです。夜は広い範囲で雨となり、大雨のところもある見込みです。
◆2日(火)の予想最高気温
最高気温は33～37℃の予想で、体温超えのところもあるでしょう。
1日(月)と同じくらいかやや高く、平年と比べると5℃以上高くなりそうです。
できる限り涼しい室内で過ごし、こまめな水分補給と適度な塩分補給を心がけてください。外出をする場合も、最も暑い日中を避けるなど万全の対策が必要です。
