キタニタツヤ新曲「カルチャー」配信リリース決定！バーバパパが手掛けたジャケットを公開

キタニタツヤが、9月5日に新曲「カルチャー」を配信リリースすることが決定した。

■「カルチャー」MV＆ジャケットはバーバパパが担当

「カルチャー」は、先日開催された『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて、最終日の8月31日にサプライズとしてYouTubeにて発表された楽曲。MVは『ウ”ィ”エ”』『やや左側にかたよった教育番組』などで有名なバーバパパが手がけている。

9月5日のリリースに先駆けて、MV同様バーバパパが手がけた配信ジャケット（メイン写真）も解禁された。

公開時、キャッチーなメロディと強い思いの込められた歌詞、そしてバーバパパ節全開のMVが大きな話題を呼んだ本作。配信リリースまで楽しみに待とう。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カルチャー」

2025.09.10 ON SALE

SINGLE「まなざしは光」

