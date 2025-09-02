キタニタツヤ新曲「カルチャー」配信リリース決定！バーバパパが手掛けたジャケットを公開
キタニタツヤが、9月5日に新曲「カルチャー」を配信リリースすることが決定した。
■「カルチャー」MV＆ジャケットはバーバパパが担当
「カルチャー」は、先日開催された『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて、最終日の8月31日にサプライズとしてYouTubeにて発表された楽曲。MVは『ウ”ィ”エ”』『やや左側にかたよった教育番組』などで有名なバーバパパが手がけている。
9月5日のリリースに先駆けて、MV同様バーバパパが手がけた配信ジャケット（メイン写真）も解禁された。
公開時、キャッチーなメロディと強い思いの込められた歌詞、そしてバーバパパ節全開のMVが大きな話題を呼んだ本作。配信リリースまで楽しみに待とう。
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「カルチャー」
2025.09.10 ON SALE
SINGLE「まなざしは光」
