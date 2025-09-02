iPhoneケースは“引き算の美学”でケースですらなくなる

高価なiPhoneだけに、特にカメラレンズをプロテクトするケースは必須。でも完成された美しいiPhoneのフォルムを極力、損ないたくない。

そんなiPhoneユーザーのために、プロダクトデザイナーの市村重徳氏が立ち上げた「MYNUS」のiPhoneケースシリーズに、「MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK」（6600円）が新たにラインナップしました。

一般的なケースのようにサイドまで覆うのではなく、背面にぴったりと張り付くという“バックプレート”の形状は、まさに“引き算の美学”から生まれたもの。リアカメラや背面ガラスをしっかりと保護しつつ、余計な要素を削ぎ落としたミニマルさでiPhoneの背面をフラットなデザインに変える、新しい形のアクセサリーです。

iPhone背面には、MagSafeに対応するネオジム磁石アレイと微細な吸盤構造を持つ吸着シートによってピタッと装着。吸着シートは繰り返し使用できるので、自由に付け外しができます。

また、内側にはSIM取り出しピンを収納できるホルダーを内蔵するというちょっとした便利な工夫も施されています。iPhone背面の複雑なリアカメラバンプの形状に合わせてホールを設けたフラットでシンプルな形で、床に置いたときもカメラレンズが床に付かないようガード。

上部はカメラバンプに合わせて厚みを持たせ、下部に向かって薄くなっていく“くさび形”のデザインとなっていて、すべての角を大きく面取りしたウェッジシェイプによって、片手で持ちやすいフィット感を実現しています。

サイドを覆わないので、もともと堅牢で美しいiPhoneのスリムなチタニウムボディを生かしてかさばらず、ボタン操作も快適。このバックプレートを付けたままMagSafeおよびワイヤレス充電にも対応しています。

カラーは、しっとりとした触感で滑りにくいラバー調コーティング仕上げの“ラバーブラック”と、ナチュラルで落ち着いた風合いの砂岩調コーティング仕上げの“オートミール”の2色展開。

対応機種はiPhone 16 Proのみとなります。

>> MYNUS

＜文／&GP＞

