櫻井翔＆相葉雅紀、二人でのCM撮影は嵐の曲を聴きながら「思い出を語ってました」
嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』に出席。嵐の曲を二人で聴いてCM撮影に向かったことを明かした。
【写真】嵐・櫻井翔＆相葉雅紀、2人でのトークがめっちゃ楽しそう♪
株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、9月3日より新たにイメージキャラクターとして櫻井、相葉、天海祐希を起用した「なにがあるかな、セブン-イレブン。」の新CMを開始。本CMでは、櫻井と相葉が地球にやってきた宇宙人役を、天海が二人と出会うセブン-イレブン店舗のオーナー役を演じる。
櫻井は「昨晩、生放送を終えた後、セブン-イレブンに立ち寄りまして。晩酌のお供を買って、気持ちを高めてまいりました」とあいさつ。相葉は「この撮影を通じてうれしかったことは、セブン-イレブンの制服を着れたことなんです。めちゃくちゃテンションが上がりました！」と笑顔を見せた。
撮影でのエピソードを櫻井は「ずっといろんな話をしゃべってた」と明かし「パスポートの更新をしたんです。ほぼ同じ時期に更新をしていた、っていうのが発覚した」と告白。相葉は「10年前に撮ってまた今年だから、また10年後も一緒だね（笑）」と笑いながら反応し、櫻井も「本当にどうでもいい話をいろいろしてたということを伝えたかった」と笑った。
相葉も「ずっとしゃべってたね。会ってないことはないんだけど、二人で撮影するのが久々だったから」と口にし「嵐の曲をかけてテンションを上げながら撮影に向かう、っていう」と回想。櫻井も「今、同じこと思いました」と頷き「宣伝じゃないんですけど（笑）、嵐の『ウラ嵐マニア』っていうアルバムがあって。カップリング曲とかが集まったアルバムがあるんですけど、それを二人で聴きながら…」と振り返った。相葉は「『これいいなぁ』『え、こんな曲あったっけ？』とかありながら」と明かし、櫻井は「思い出を語ってました」とほほ笑んだ。
相葉は「一緒に嵐の曲を聴くと楽しいなって思いました」としみじみ。嵐の曲を現場で聴くことはあるのかと質問されると、相葉は「5人だとたぶんない」としつつ「翔ちゃんとだったらまぁいいか、って」と答えていた。
