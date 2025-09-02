“リアル兄弟”高尾颯斗＆楓弥の新年を“覗き見る”『日毎 - higoto』書籍第2弾発売決定 WATWING＆水沢林太郎も登場
インスタグラム・マガジン『日毎 - higoto』の書籍第2弾が、9月30日に『日毎 - higoto vol.02』（カエルム刊）として発売されることが発表された。
【収録カット】プライベート感つよ！マフラーを巻き密着して笑顔の高尾颯斗＆高尾楓弥
『日毎 - higoto』は、いま最も気になる注目の俳優やアーティストたちの日常を“覗き見る”をコンセプトに、自然体なビジュアルを定期配信している。書籍化を望む声に応え刊行したvol.01には、西垣匠、超特急・草川拓弥、夏生大湖が登場していた。
vol.02には、リアル兄弟であるONE N’ ONLY・高尾颯斗＆BUDDiiS・高尾楓弥、WATWING、水沢林太郎が登場する。インスタグラムで反響のあった配信カットはもちろん、書籍限定の未公開アザーカットも収録される。
＜収録内容＞
■ONE N’ ONLY・高尾颯斗＆BUDDiiS・高尾楓弥
テーマ：僕らの新年は
「新年」をテーマに、お詣りに行く・鍋を作って食べる・福笑いをするなど、新年ならではの時間を過ごしている2人を撮影。
■WATWING
テーマ：僕らのホームパーティーは
「ホームパーティー」をテーマに、みんなでご飯を食べる・パーティーゲームで盛り上がる・サプライズでバースデーをお祝いするなど、わちゃわちゃ楽しげなメンバーを撮影。
■水沢林太郎
テーマ：僕がいま休日にしたいこと
「休日にしたいこと」をテーマに、朝ごはんを食べる・植物園に行く・音楽を聴きながら散歩をするなど、穏やかな時間を過ごす水沢を撮影。
そのほか、プロローグや各テーマに沿ったインタビューも掲載される。
