北朝鮮に拉致された可能性が排除できない「特定失踪者」大澤孝司さんの兄・昭一さんが、これまでの活動などをまとめた本を出版しました。



大澤昭一さんは先週、新潟市役所を訪れ、弟・孝司さんの失踪当時の状況などをまとめた本を新潟市に贈りました。県の職員だった大澤孝司さんは、1974年に佐渡市で行方不明になり、特定失踪者問題調査会が「拉致の疑いが濃厚」としています。



昭一さんは本を出版することが、政府に拉致認定されない特定失踪者の問題に広く関心を持ってもらうきっかけになればと考えています。



■特定失踪者の兄・大澤昭一さん

「現実を知ってもらい、弟の救出行動に入ってもらいたい。」



本は、市内すべての中学校と高校に置かれる予定です。