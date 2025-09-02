´äÅÄ¹äÅµ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡õ¼Ì¿¿¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¡È²æ¡¹¤Ê¤é²ÄÇ½¤À¡É¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¨¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë
»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2ÏÃ¤È¡¢Ë´¤Éã¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡É¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¤ò±é¤¸¤ë´äÅÄ¹äÅµ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ç¥£¡¦ÌëÄ¹¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·ー¥ó»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¡¢¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÌµ»ö¤Ë»£¤ê½ª¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë²ÖÂ«¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ÇÊ¨¤Î©¤Á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ç¥£¡Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¼¬ÅÄºÌ¼î¤Ï¡¢¡ÖÌëÄ¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¡¢ÀøÆþ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥·ー¥ó¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÌÀÆü¤«¤é³§¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Èá¤·¤¯¤Æ¡Ä¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤ÆËÜºî¤ËÎ×¤ó¤À´äÅÄ¹äÅµ¤Ï¡¢¡Ö4¥õ·î´Ö¡¢³§ÍÍ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀï¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤À4¥õ·î¤Ç¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¨¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê´èÄ¥¤ê¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢·àÃæ¤ÎÌÄÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡È²æ¡¹¤Ê¤é²ÄÇ½¤À¡É¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¨¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Ãý¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤Ê»îÎý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü¤Û¤ÜËèÆü°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ºÌ¼î¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÂô»³¤ªÎÏÅº¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËèÆüËèÆü¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¡ÈÂçÊÑ¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£4¥õ·î´Ö¡¢³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¸½¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ÖDOCTOR PRICE¡×¤Ï¤³¤³¤ËÁ´ÊÔ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÊª¤ÎÀµµÁ¤È¿®Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ØDOCTOR PRICE¡ÙÂè9ÏÃ¤Ï9·î7Æü22»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£ÌÄÌÚ¤ÏÉã¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡¡Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ç¥£¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡©¡¡¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤Î½Ð²ñ¤¤¨¡¨¡¤Õ¤¿¤ê¤Î²áµî¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤·¡¢Êª¸ì¤ÏºÇ½ª¾Ï¤Ø¡£Á°²óÂè8ÏÃ¤Ï¡¢TVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¢£Âè9ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ÌÄÌÚ¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤«¤éÆÍÁ³¡¢¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ÌëÄ¹¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Ï¡¢ÀÐ¾å¡Ê»°±ºµ®Âç¡Ë¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌëÄ¹¤ÎË´¤Êì¡¢Íüº»¤Î¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿¼ðáçÆâ²Ê°å¡¦ÀîÊÕ¡Ê¿÷·Á¤¢¤¤³¡Ë¤¬µá¿¦¼Ô¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÌÄÌÚ¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÌÖÌî¡Ê¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤È¤ÎºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡ªÌëÄ¹¤Î²áµî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤â¡ÄÌëÄ¹¤Ï¡¢ÌÄÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¤¢¤ë¿¿¼Â¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDOCTOR PRICE¡Ù
09/07¡ÊÆü¡Ë22:30～¡¡¢¨Âè9ÏÃ
¢¨³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êTVerÇÛ¿®¤¢¤ê
½Ð±é¡§´äÅÄ¹äÅµ¡¡¼¬ÅÄºÌ¼î¡¡»°±ºµ®Âç¡¡À®³¤Íþ»Ò¡¡/¡¡ËÌ»³¹¨¸÷¡¡¡¦¡¡ÎÓÂÙÊ¸¡¡ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¡/¡¡¥æー¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò
µÓËÜ¡§¾®Ê÷ÍµÇ·¡¡ËÜÅÄÎ´Ï¯
±é½Ð¡§»³ËÜÂçÊå¡¡ÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·
¼çÂê²Î¡§Omoinotake¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×
¸¶ºî¡§µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¡ºî²è¡§ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
(C)ytv¡¡(C)µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ¡¦ÍÍ®¤Þ¤µ¤¡¿ÁÐÍÕ¼Ò
