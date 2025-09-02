『DOCTOR PRICE』岩田剛典＆蒔田彩珠、笑顔と涙のクランクアップ「戦いのような思いで臨んだ4ヶ月でした」
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演を務め、俳優の蒔田彩珠が共演する、読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜 後10：30）がこのほど、クランクアップを迎えた。
【場面写真】お疲れさま！蒔田彩珠を抱きしめる岩田剛典
原作は『漫画アクション』（双葉社）で連載された漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』。ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける“痛快×医療サスペンス”ドラマとなる。
亡き父の復讐を果たすための“最後の戦い”が大詰めを迎える中、主人公・鳴木金成を演じる岩田、バディ・夜長亜季を演じる蒔田彩珠が、ついにすべてのシーン撮影を終えてクランクアップを迎える。
鳴木と夜長、バディとしての最後の掛け合いを無事に撮り終えた2人に花束が贈呈されると、現場は大きな拍手と歓声で沸き、2人はそれぞれの思いを言葉にした。
バディ（ヒロイン）として主人公・鳴木を支え続けた蒔田は「夜長のキャラクターはとても明るくて、お調子者で、潜入ミッションのシーンとかはすごい恥ずかしくて緊張しちゃうんですけど、撮影現場の皆さんが、いつもニコニコ笑って、温かく見守ってくれていたので、とても演じやすかったです」と語り、「せりふは大変でしたけど、撮影が終わっちゃうことよりも、明日から皆に会えなくなるのが悲しくて。でも、スッキリした気持ちで終われます。本当にありがとうございました！」と、涙を浮かべながら振り返った。
そして、座長として今作に臨んだ岩田は「4ヶ月間、皆さまお疲れさまでした！自分にとっては戦いのような思いで臨んだ4ヶ月でした。チームで一緒に戦えたという感覚があって、皆さまの一生懸命な頑張りがこの作品を作ったと思いますし、みんなで勝ちに行って、劇中の鳴木の言葉じゃないですけれども、“我々なら可能だ”と、本当に思えるそういう現場だったと思います」とコメント。「自分の役柄については、本当によくしゃべったと思いますし、大きな試練ではありましたけども、こうやって走り切ることができたのは、バディとしてほぼほぼ毎日一緒にいてくれた、彩珠ちゃんのおかげでもあります。そして、キャストの皆さま、ゲストの皆さまにもたくさんお力添えいただいて、何よりやっぱり、毎日毎日、朝から晩まで一緒に撮影をしてくださった、現場スタッフの皆さま、“大変よくできました”と、お伝えしたいです。4ヶ月間、皆さま、本当にありがとうございました！」と思いを伝えた。
7日放送の第9話では、鳴木と夜長の過去が判明。現在が交錯し、最終章に突入する。
