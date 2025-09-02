古代中国が舞台の新グルメ漫画『王朝無双』連載開始 月マガ新プロジェクト
ショートドラマアプリ「UniReel(ユニリール)」を運営する株式会社COL JAPANが、月刊少年マガジン編集部(講談社)とタッグを組み、漫画家・南冥青天による新連載がWEB漫画サイト「月マガ基地」にて9月2日よりスタートした。
【画像】絵うまい！新グルメ漫画『王朝無双』イラスト
連載漫画のタイトルは『王朝無双(よふちょうむそう) ~現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました~』(以下、『王朝無双』)。原作は、推塔天王(トゥイターティエンワン)による『大唐之神級敗家子』で、第14回月刊少年マガジンコミック大賞で佳作を受賞した漫画家・南冥青天の商業デビュー作となる。
『王朝無双』は、現代人・趙辰(ちょうたつ)が1300年前の古代中国「唐」に転生することで始まるグルメ漫画。趙辰は小料理屋を開きながら平穏な暮らしを送っていたが、ある日着飾った客人を豚肉料理でもてなしたらとんでもない逆鱗に触れてしまう。趙辰は現代知識を駆使し、数々のピンチを乗り越え、唐の国づくりに深くかかわる。
月刊少年マガジンの三村泰之編集長は、「主人公・趙辰は中国・唐に転生した現代人。現代とはあまりに違う唐の食の常識、生活スタイルに翻弄されつつも、現代知識と知恵を駆使し、より快適な世界へと国を変革していきます」と『王朝無双』の概要を紹介。「おいしそうな料理の数々によだれを垂らしながら、古代中国文化やしきたりを共に学べる、転生ものの新境地です！」と期待。
編集を担当する「国際企画編集チーム」李佳欣(リー チャーシン)編集長は、「このプロジェクトをきっかけに、『漫画』がさらにいろいろな国の読者を虜にして、いろいろな国のクリエイターが活躍する世界を作りたいと思います!」と新プロジェクトをキッカケとして、漫画が世界中の読者を魅了し、国籍を問わず一人でも多くのクリエイターが活躍できる世界が来ることを願っているとコメントした。
漫画家・南冥青天は、「今回特に力を入れたのは、原作の魅力と『唐』という時代の魅力をしっかり伝えることでした。長安の賑わい街並みや人々の暮らしから、衣装の細部に至るまで、資料をしっかり調べて制作に励んでおります!」と気合い充分の様子で語り、「読者の皆様に『この時代に行ってみたい!』と思ってもらえるような物語にしたいと考えています」と意気込んでいる。
