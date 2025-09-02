日経225先物：2日正午＝120円高、4万2280円
2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万2280円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2292.88円に対しては12.88円安。出来高は1万3356枚となっている。
TOPIX先物期近は3077.5ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比0.27ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42280 +120 13356
日経225mini 42285 +120 228082
TOPIX先物 3077.5 +14.5 21353
JPX日経400先物 27610 +155 1253
グロース指数先物 777 +1 1346
東証REIT指数先物 1928.5 -4 150
株探ニュース
