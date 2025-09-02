　2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万2280円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2292.88円に対しては12.88円安。出来高は1万3356枚となっている。

　TOPIX先物期近は3077.5ポイントと前日比14.5ポイント高、現物終値比0.27ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42280　　　　　+120　　　 13356
日経225mini 　　　　　　 42285　　　　　+120　　　228082
TOPIX先物 　　　　　　　3077.5　　　　 +14.5　　　 21353
JPX日経400先物　　　　　 27610　　　　　+155　　　　1253
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+1　　　　1346
東証REIT指数先物　　　　1928.5　　　　　　-4　　　　 150

株探ニュース