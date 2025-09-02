¥Õ¥¸¡¢µÓËÜ¡¦»°Ã«¹¬´î¡ß¼ç±é¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÊüÁ÷·èÄê¡¡ÉñÂæ¤Ï½ÂÃ«¡Ä»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤ÀÀÄ½Õ·²·²Áü·à¡¡»°Ã«¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüGPÂÓÏ¢¥É¥éµÓËÜ
¡¡±é½Ð²È¡¦µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¡¢¼ç±é¤Ë¿ûÅÄ¾Úö¤ò·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿å10¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¤¬10·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»°Ã«¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÌ±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¡£¤Þ¤¿¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤ÏÌó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ´¤Î¶¦±é¡Ä¡ª¾Ð´é¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡õ»°Ã«¹¬´î¤Û¤«¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È
¡¡»°Ã«¤È¤¤¤¨¤Ð´î·à¤ÎÌ¾¼ê¡£Èá´î¤³¤â¤´¤â¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢¿Í´Ö¤Î¤ª¤«¤·¤ß¡¢Èá¤·¤ß¡¢¤º¤ë¤µ¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤µ¤Ê¤É¡¢¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¡É¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»°Ã«¤¬¤³¤Î½©¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ËµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÏ¢¥É¥é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡£1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡1984Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë»þÂå¡£¿ôÇ¯¸å¡¢ÆüËÜ¤ÏÌ¤Á¾Í¤Î¹¥·Êµ¤¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤º¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÏÌë¤ÊÌë¤ÊÈË²Ú³¹¤Ç±©¿¶¤ê¤è¤¯¤ª¶â¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤¿¡£Î®¹Ô¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¤¤¤¯½ÂÃ«¤Ï¼ã¼ÔÊ¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ³èµ¤¤Å¤¡¢1973Ç¯¤Ë³«¶È¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÂÃ«PARCO¡×¤ä1979Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖSHIBUYA109¡×¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´õË¾¤ËËþ¤Á¡¢¹¥·Êµ¤¤ËÉâ¤ÂÎ©¤ÄÀ¤Áê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈºÃÀÞ¡¢»þ¤ËÎøÌÏÍÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±É¸÷¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼Ô¡¢Îø¤ËÇË¤ì¤ë¼Ô¡¢ÌÂÏÇ¤ÇÌñ²ð¤Ê¼Ô¡¢³¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¤¼Ô¡Ä¡£°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÀ¸¤Êý¥Ù¥¿¡£Ã¼¤«¤é¸«¤¿¤éÍ¾ÝÌµ¾Ý¡¢¤Ç¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï»ê¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¡É¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿´¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤¿¡Ö1984Ç¯¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡¢»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç±é¤Ï¿ûÅÄ¾Úö¡£µ±¤«¤·¤¤¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡¢¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£»°Ã«ºîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¢NHK¡Ë¤Ç¤Ï¸»µÁ·Ð¤òÇ®±é¡£µÁ·Ð¤ÎºÇ´ü¤Ïº£¤Ê¤ªÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÎý¤é¤ì¤¿»°Ã«¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¿ûÅÄ¤¬¸«»ö¤ËÂÎ¸½¡£¡È»°Ã«¡ß¿ûÅÄ¡É¤È¤¤¤¦ÈæÎàÌµ¤ºÍÇ½¤¬Í»¹ç¤·¡ÈÅÁÀâ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÈÆüËÜºÇ¹âÊö¥¿¥Ã¥°¡É¤¬º£ºî¤ÇÉÁ¤¯¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌ´¸«¤ë±é·àÀÄÇ¯¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¤¯¤Ù¡¦¤ß¤Ä¤Ê¤ê¡Ë¡£Ì´¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡Ý¡£Ç®µ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¾¼ÏÂ¸å´ü¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢¾ðÇ®¡¢¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤ò¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£ÎáÏÂ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¸Ø¤ë¿ûÅÄ¤¬¾¼ÏÂ¸å´ü¤Î¼ã¼Ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£Æó³¬Æ²¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¸öÅÄ¥ê¥«¡Ê¤³¤¦¤À¡¦¤ê¤«¡Ë¤ò¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡È»°Ã«ÀÄÇ¯¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿Í¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦Ë©Íé¾Ê¸ã¡Ê¤Û¤¦¤é¤¤¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡Ë¤ò¡¢ÉÍÊÕ¤Ï½ÂÃ«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÈ¬Ê¬¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¡Ë¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¡¦¹¾Æ¬¼ùÎ¤¡Ê¤¨¤¬¤·¤é¡¦¤¸¤å¤ê¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£½ÂÃ«¤Î·öÓä¡Ê¤±¤ó¤½¤¦¡Ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿£´¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¡¢Ì´¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Í§¾ð¤ò°é¤ó¤À¤ê¡¢Îø¿´¤ËÍÉ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â»þ¤ÏÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¡»°Ã«¹¬´î
¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢Ì±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó·îÆü¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤È»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¦´º¤Ê¼ã¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¿¤¤¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çº¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë½ñ¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¹â¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
½ñ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¡£ÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¡£ËÍ¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëµÓËÜ²È¤µ¤ó¤¬Âô»³¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âº£¤Î¼ã¼Ô¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÉÁ¤¯¤Ê¤ó¤ÆËÍ¤Ë¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ê¤éËÍ°Ê¾å¤Ë¾å¼ê¤¯½ñ¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡£
1984Ç¯¡£Åö»þËÍ¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¹½À®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥È¤ÎÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï±Ê±ó¤ÎÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢°î¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¼ã¤µ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Îº¢¤ÏËÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤Ë½¼¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Æºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¡¢80Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î»þÂå¤½¤Î¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»þÂå¤ò¡£
¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Æ¥¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÉÔ°ÂÄê¤Êº£¤Î»þÂå¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤äÎå¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¡¢ÂçÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÂæËÜ¤Ï¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤È»þ´Ö¤È¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£·ë¶ÉËÍ¤¬½ñ¤¯¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤É¤³¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
ÌÌÇò¤µ¤ÏÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ûÅÄ¾Úö
»°Ã«¹¬´îµÓËÜ¡£ ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù
ÉñÂæ¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¡£éðÀî¹¬Íº¤ËÆ´¤ì¤¿±é½Ð²È¡¢¥¯¥Ù¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÂç¤¤Ê»îÎý¤ò»°Ã«¤µ¤ó¤è¤êÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é½Ð²È¤ÎÌò¤À¤«¤é¤«¡¢¤ª¼Çµï¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¿·Á¯¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¤¿¤À´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤´Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë±é·à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤È¿Í¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥¢¥Ä¤¤±ê¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´í¤¦¤¤¾ðÇ®¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸÷¤«°Ç¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿È¤ò¾Ç¤¬¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡£
º£¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢´î·à¤Ê¤Î¤«¡¢Èá·à¤Ê¤Î¤«¡£
À§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¡¿ûÅÄ¾Úö
