【40・50代】地味見え回避！ カットで即こなれる「ボブウルフ」が今アツい♡

ヘアスタイルの地味見えを避けて、今っぽく垢抜けてみたい！ そんな40・50代に、「ボブウルフ」がおすすめ。ボブの扱いやすさと、ウルフカットのトレンド感を兼ね備えた大人女性にぴったりのヘアスタイルです。カットだけでこなれ感を演出できるので、チャレンジしやすいはず。大人女性に似合いやすいボブウルフを、早速チェックしていきましょう。

くびれたシルエットが上品な雰囲気

首に沿ってくびれたシルエットが女性らしい印象を与えるボブウルフ。程よいレイヤーでカジュアルになりすぎず、上品に仕上がっています。首元をすっきりさせることで、頭も小さく見え、スタイルアップも狙えるかもしれません。清潔感とシャレ感を両立したヘアスタイルは、ミドル世代の日常になじみつつ、垢抜けが狙えそう。

エアリーなスタイリングで華やかに

こちらのボブウルフは、ふんわりとしたボリューム感が華やかな雰囲気。こなれ感を演出できそうな、エアリーなスタイリングもマネしたいポイントです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでも」とコメントしていて、扱いやすくアレンジもききそうなヘアスタイルです。

長さを変えずにイメージチェンジ

@kitadani_koujiroさんが、「伸ばしかけで雰囲気を変えたい方の参考になれば」とコメントしているヘアスタイル。レイヤーで動きを出すことで、伸ばしかけでも軽やかさやこなれ感を演出できそうです。ボブウルフは、長さを変えなくても新鮮な印象へ、イメージチェンジできるのも嬉しいポイントです。

ラフな仕上がりがおしゃれ

こちらは、ナチュラルに仕上げたボブウルフ。乾かすだけでラフなこなれ感を演出できそうです。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「毛量が気になる人はボブウルフがおすすめ」とコメント。レイヤーカットによって毛量調整ができ、髪がまとまりやすくなりそうです。

writer：Nakazono Sayuri