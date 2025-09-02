テニス全米オープン

テニス全米オープンは現地1日、女子シングルス4回戦で世界ランク24位の大坂なおみが、同3位のココ・ガウフ（米国）に6-3、6-2で勝利。準々決勝進出を決めた。大会中、大坂にドリンクを作ったキュートな少年が海外ファンの間で話題となっている。

大坂は世界3位のガウフにストレート勝ち。18、20年に続く3度目の全米制覇に一歩、前進した。

この試合前、大会公式インスタグラムでは「正式に発表：これは史上最高のレモネードだ」として、キュートな少年が大坂にレモネードを作る動画が投稿された。「レモネードを1杯いただいてもいい？」と言う大坂に、「もちろんだよ」と応じる少年。「朝ごはんは食べた？」と聞かれた大坂は「まだなの。だからあなたのレモネードが1食目になるわ」と返していた。

心温まるやり取りは海外ファンの間で話題に。「この子の給料を上げてあげて、残りのトーナメントのコートサイドのチケットを無料で与えてくれ」「あああ、可愛い」「この子はスターだ」「可愛すぎる」「めちゃくちゃかわいい！！なんて愛らしいの」「お願いだから、毎年やってくれ！！」などとコメントが書き込まれていた。

世界3位のガウフを下した大坂は、準々決勝で世界13位のカロリーナ・ムホバ（チェコ）と対戦する。



