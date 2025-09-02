声優ユニットE.M.Uが20年ぶりに全員集合 メンバーは緑川光、石川英郎、置鮎龍太郎、神奈延年、阪口大助
声優の緑川光が出演するニコニコ生放送の月1番組『月刊 光おにいさんと一緒♪supported by animelo』の16日午後8時の「月刊 光おにいさんと一緒♪〜3周年記念放送〜」の回に、声優ユニット「E.M.U（エム）」のメンバーの石川英郎、置鮎龍太郎、神奈延年、阪口大助の4人がゲスト出演することが決定した。全員がそろうのは20年ぶりとなる。
【写真】緑川光が出演した朗読劇『約束の鎮魂歌』佐久間大介らとの集合写真
「E.M.U」（Entertainment Music Unit）は、少女漫画『卒業M』（原作・有栖川ケイ氏）のメディアミックス作品に出演する緑川、石川、置鮎、神奈、阪口の5人によって構成された声優ユニット。1995年から2000年まで、CDリリースやライブ、イベント、ラジオのパーソナリティなど幅広く活動し、今年で結成30周年を迎える。
本番組では、「E.M.U」メンバー全員が約20年ぶりに集結。当時のエピソードや、お気に入りの曲について語るトーク企画など、往年のファンにとって特別なひとときとなる内容が届けられる。
