四分音トランペット“T.O.M.A.”で夢の共演！Ibrahim Maalouf ＆ The Trumpets of Michel-Ange

ビュッフェ・クランポン・ジャパンは、フランスを拠点に世界で活躍するトランペッター イブラヒム・マーロフ氏の最新プロジェクト「Ibrahim Maalouf ＆ The Trumpets of Michel-Ange」 東京公演において、同社の取り扱う金管楽器ブランド〈アントワンヌ・クルトワ〉の四分音トランペット “T.O.M.A.” を使用する奏者を対象に、共演者を募集します。

Ibrahim Maalouf ＆ The Trumpets of Michel-Ange

一般奏者が同氏と同じステージに立つのは、日本では今回が初めての試みとなります。

◆世界を魅了するトランペッター

マーロフ氏は、父が開発した“四分音トランペット”を操る世界屈指のアーティスト。

アラブ音楽、ジャズ、ポップス、ロック、エレクトロを自在に融合する独自の音楽性で知られ、19枚のアルバムを発表。

フランスの音楽賞『ヴィクトワール・ド・ラ・ミュージック』では全編インスト作品として史上初の受賞を含む4度の栄誉に輝き、さらにセザール賞も受賞しています。

スティングやマーカス・ミラーら世界的アーティストとの共演歴も多く、フランス最大のアリーナを満席にするなど国際的に高い評価を得ています。

◆募集のポイント

今回のブルーノート東京公演では、終盤に披露される楽曲(Au revoir、Capitalsを予定)に共演いただきます。

リハーサルから本番までプロの現場に参加し、世界的アーティストと同じ祝祭空間を創り上げる特別な機会です。

◆募集概要

・共演日程 ： 2025年10月19日(日)〜21日(火)

各日1stステージ

(19日：16:30開演、20日・21日：18:00開演)

・会場 ： ブルーノート東京

・リハーサル ： 公演当日の午前または午後(通訳あり)

・参加資格 ： 〈アントワンヌ・クルトワ〉トランペット

“T.O.M.A.” 購入者(日本国内購入者)

・参加費 ： 無料(※ただし、公演チケット・飲食代は参加者負担)

・定員 ： 各日最大3名(合計9名、先着順)

・応募締切 ： 2025年10月4日(土)23：59

・応募方法 ： 応募フォームにて必要事項

(氏名、連絡先、T.O.M.A.シリアル番号、希望日程)を入力

・応募フォームURL： https://forms.gle/k2gbwE8PiL3a84X96

・参加の流れ ： 応募 → 楽譜データ送付(事前練習) →

公演当日リハーサル → 本番 → 挨拶

※未成年の場合は保護者同伴が必要です。

◆〈アントワンヌ・クルトワ〉四分音トランペット “T.O.M.A.”について

マーロフ氏監修、アドリアン・ジャミネ氏設計で、フランスの金管楽器ブランド〈アントワンヌ・クルトワ〉が製造する革新的なモデル。

特に中東、インド、アフリカなどのワールドミュージックや現代音楽で真価を発揮します。

・調子 ：B♭、四分音、4モネルバルブ

・ベル直径 ：123mm／真鍮製

・仕上げ ：ラッカーまたはヴィンテージ

・価格(税込)：ラッカー ￥220,000 ／ ヴィンテージ ￥231,000

