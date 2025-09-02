女優堀田真由（27）が2日、都内で「ミノン アミノモイスト」新ミューズ＆新TV−CM発表会に登壇した。

敏感肌向けスキンケアブランド「ミノン」から派生したシリーズが10年ぶりにリニューアル。肌の貯水力に着目し、乾燥しやすい敏感肌でもうるおいを保たせる。

新ミューズに就任した堀田は淡いピンクのワンピースで登場した。普段からパックや入浴剤などのミノン製品を愛用していたと言い「もともと使わせていただいていたのでうれしい。私もデビューから10年なので、同じく10年というところにもご縁を感じました」。出演する新CMも放映された。

10年ぶりのリニューアルにちなみ、自身が最近リニューアルしたものは「家の中の配置」と答えた。「コラージュアートをやっているお友達の個展に行ったんですけど、その作品を購入しておうちに飾ってます」と明かした。

10年後は柔軟でしなやかな心を持っていたいという。「強い風に揺られる日でも、しっかり根を張って立っていられる強さだったり、周りの大切な人にも気配りができる大きな人間になりたい」と理想像を語り、「スキンケアをすることで心も前向きになれる。10年後のために今から頑張っていけたら」と話した。