Spotifyが今年の音楽シーンを総括する初のスペシャルライブ 第1弾アーティストにちゃんみな、HANA、羊文学
音楽ストリーミングサービスのSpotifyが、今年の音楽シーンを総括する初のスペシャルライブ『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』を、12月12日に東京ガーデンシアターで開催することを発表した。
同イベントは、Spotifyのトップリストやフラッグシッププレイリストを象徴するアーティストやクリエイターが集結する一夜限りのライブ。第1弾出演アーティストとして、ちゃんみな、HANA、羊文学の3組が発表された。
あわせて、Spotify Premiumユーザー限定の招待キャンペーンがスタート。9月15日までの期間中、抽選で300名を無料招待する。Spotifyユーザー限定の最速先行販売は10月1日より受付開始予定で、一般発売は11月15日午前10時から行われる。
出演が決定したちゃんみなは、作詞作曲からステージ演出までをセルフプロデュースで手がけるアーティスト。昨年に第1子を出産し、BMSGと共同で実施したガールズグループオーディション『No No Girls』ではプロデューサーを務めた。HANAは、同オーディションから誕生したCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人で構成される、注目のガールズグループ。羊文学は、繊細さと力強さをあわせ持つサウンドが特徴のロックバンドで、テレビアニメ『呪術廻戦』のエンディングテーマ「more than words」が1億回再生を突破。今年はフジテレビ系月9ドラマ主題歌の担当などのほか、国内外の大規模ツアーも展開する。
Spotifyはこれまでも、ショーケースライブ『Early Noise Night』の不定期開催や、『SUMMER SONIC』とのコラボレーションステージ『Spotify on Stage in MIDNIGHT SONIC』などを展開してきた。今回のイベントは、今年の音楽シーンを総括する場として注目される。今後も追加アーティストの発表が予定されている。
■『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』概要
日時：12月12日（金） 午後5時開場／午後6時開演
会場：東京・東京ガーデンシアター
