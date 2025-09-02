北朝鮮の金正恩総書記は、北京で3日に行われる軍事パレードに出席するため、2日未明、特別列車で中国に入りました。

現地から中継です。

金正恩総書記を乗せた特別列車は、現在、北京に向かっていて、すでに厳戒態勢が敷かれています。

国境の丹東では、金総書記がのる列車を先導する車両が北朝鮮側にむかう様子がみられました。

北朝鮮メディアは、平壌を出発した金総書記が2日未明、中国に入ったと伝えました。金総書記は3日、北京で開かれる軍事パレードに出席する予定で、中国を訪問するのは2019年以来、6年ぶりとなります。

日本時間の午後に金総書記が到着するとみられる北京駅では、周辺がフェンスで封鎖されるなど、すでに厳戒態勢が敷かれていて、多くの警察官の姿がありました。

金総書記は、午後にも、中国の習近平国家主席と首脳会談を行うとみられ、両国の経済協力や、アメリカのトランプ大統領が年内にも行う意欲を示している米朝首脳会談などについて意見が交わされる見通しです。