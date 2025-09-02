カブス・鈴木誠也外野手の妻で、新体操元日本代表でスポーツキャスターの畠山愛理が子どもたちとのショットを披露した。

日本時間２日までに更新したインスタグラムで「みなさんは、健康のために日々意識している事はありますか？私は、生活の中で意識的に『歩く』を心がけています！」とつづり、子どもと手をつないで歩く３ショットなどをアップ。

「３０分くらいかけてお散歩がてら子供たちと少し離れたカフェに行ってみたり、いつもと違う公園まで歩いて行ってみたり。子供達の体力はすごいので、どうやったら楽しくたくさん身体を動かせるか、まだ知らない楽しそうな公園がないか日々探しています」と日常を伝えた。

スッキリとしたポニーテールヘアでベビーカーを押す姿は美人ママの雰囲気が漂う。フォロワーは「大きくなりましたね〜」「ホント素敵なママさん」「可愛い」「子供達大きくなってる」とほっこりした。

畠山は２０１２年ロンドン五輪、１６年リオデジャネイロ五輪に新体操団体日本代表として出場。１９年８月にプロ野球・広島（当時）の鈴木と結婚し、２２年９月に第１子長男、２４年６月に第２子次男の出産を報告した。