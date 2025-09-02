◇インターリーグ パドレス3―4オリオールズ（2025年9月1日 サンディエゴ）

パドレスは1日（日本時間2日）、本拠でのオリオールズ戦に競り負け、痛すぎる連敗を喫した。マイク・シルト監督（57）は試合後、7回に負傷降板したジェーソン・アダム投手（34）が「大腿（だいたい）四頭筋腱断裂」の重傷を負ったことを明かした。

2点を先制された直後の2回裏、2四球で得た好機でジョンソン、アラエスの適時打で2点を返し、すぐさま同点に。2―3と勝ち越された5回も直後にロレアノが適時打を放ち、試合を振り出しに戻した。

ところが、3―3で迎えた7回1死一塁で3番手・アダムがオリオールズ・ヘンダーソンの打球に反応した際、マウンド上で左足を負傷。その場に倒れ込み、立ち上がることができず、カートで搬送されて負傷降板した。

急きょ後を継いだ守護神・スアレスが2死一、二塁からビーバーズに右前適時打を浴び、勝ち越し点を与えた。粘りを見せていた打線もその後は追加点を奪うことができず、接戦を落とした。これで、試合がなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースとはゲーム差が2・5に広がった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると試合後、シルト監督がアダムについて「大腿四頭筋腱断裂」と負傷理由を明かした。

今後、MRI検査で断裂の詳しい負傷状況を調べるものの、アダム本人は復帰まで「6〜9カ月かかりそう」と語っており、今シーズンは絶望となった。

アダムは今季、チームトップタイの65試合に登板。防御率1・93の好成績を残し、ブルペンを支えていた。離脱は優勝争いをしているチームにとって大きな痛手となる。