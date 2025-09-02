ひたすら綿棒を抜き続けるインコちゃん！ 自分の背丈ほどある綿棒をサッと引き抜くスピーディーさと夢中っぷりがカワイイ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ひたすら綿棒を抜き続けるセキセイインコ』という沢田凛さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ブリくんです。セキセイインコ♂、2ヶ月くらい。マジ天使すぎてもはや大天使ミカエルレベル。

綿棒のケースの上にいるのは、投稿者の沢田凛さん宅のセキセイインコのブリくんです。

自分の背丈ほどある綿棒を器用に引き出しては、ケースの外へ出しています。

沢山ある中から気に入ったものを選んでは、ポイッと外へ抜き出すブリくん。

その勢いはすさまじく、ケース周りの綿棒がどんどん増えていきます。

ここで沢田凛さんがブリくんを触ろうとしたところ、ピョンッとケースから飛び降りました。

しかし沢田凛さんが手を引っ込めると、すぐさまケースの上へ。そしてサッと綿棒を引き抜きます。

ケースが空になるまで続きそうな、ブリくんの行動です。

とても楽しそうなインコちゃんの遊び。スッと引き出すスピードと器用さにびっくりします。実際の様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。途中で引き出すのを止めて別の綿棒を選んだりと、吟味している姿も可愛らしいです。

