¼«Ì±ÅÞ¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡¡¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¿ÊÂà¤¬¾ÇÅÀ
¼«Ì±ÅÞ¤Ï2Æü¸á¸å¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ÎÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼Ç¤¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï2ÆüÄ«¡¢¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ç¡¢Áí²ñ¤Ç¤Î°Õ¸«¤ò¡Öµõ¿´Ã³²û¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÞËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤É»²±¡Áª¤ÎÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢Áí³ç¤ò¤á¤°¤ëµÍ¤á¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤«¤é¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤·¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Áí³ç¤Ç¤Ï¡Ö¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬¹ñÌ±¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬ÉÔ¿®¤ÎÄìÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÔ¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡¢9¤Ä¤ÎÇÔ°ø¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸á¸å¤ÎÁí²ñ¤ÎºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¿¹»³´´»öÄ¹
¡Ö»ä¼«¿È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÆü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼Ç¤¤ò´Þ¤á¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¼óÁêÂ¦¶á¤â¡Ö¼Ç¤¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¿¹»³´´»öÄ¹¤ò°ÖÎ±¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡¢Áí²ñ¸å¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤«¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ëÃæ¤Ç¡Ö¼ÂÌ³¾å¡¢´´»öÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤ÁíºÛÁª¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£º£Æü¤¹¤°¤Ë¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎ¾±¡Áí²ñ¤Î¤¢¤È¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤Î°Õ¸þ³ÎÇ§¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁí³ç¤ò¤ß¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢Áí³ç¤È¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤¬µÄ°÷¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£