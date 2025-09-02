美味しそうなのみーーーっけ！【コストコ】おうちカフェが華やぐ♡「新作スイーツ」

おうちでのティータイムが華やぐスイーツは、美味しいだけじゃなくコスパ良く食べられるものが嬉しい。高コスパの大容量スイーツが人気の【コストコ】なら、毎日でも気兼ねなく食べられそうなスイーツが見つかるはず。そこで今回は、華やかなひとときに添えたい「新作スイーツ」を紹介します。

秋の味覚が新商品に

「スイートオーケストラ」や「さっぽろ赤レンガショコラ」などで人気の【わらく堂】の「札幌発ドームポテト」。コロンとしたドーム型のスイートポテトで、中にはカスタードクリームが入っています。大きさはやや小ぶりですが、さつまいもとカスタードが濃厚なので、意外にも満足感がありそうです。

スイスロールの進化が止まらない！？

不定期販売の「米粉のスイスロール」が、ここ数ヶ月はリニューアルと新作が立て続けに登場。新作「米粉のスイスロール イチゴ & チョコ」は、プレーン生地のクリームがいちごソース入りに変わり、ショートケーキを食べているような味わいが楽しめるようになりました。

上品な味わいと香りに癒される

ティータイムのお供で定番のスコーンが、自宅で簡単に食べられる「アールグレイスコーン」。冷蔵庫で保存可能で、食べるときは電子レンジもしくはオーブンで温めるだけ。@potipoti212さんは「断然オーブンがおすすめ」なんだとか。華やかなアールグレイの香りと、サクホロ食感に癒されます。

ビジュアルも美味しさもクオリティ高め

しっとりとしたレモン風味のマドレーヌに、ホワイトチョコをコーティングした「レモンマドレーヌ」。洋菓子店の焼き菓子のようなおしゃれなビジュアルに、食べる前から気分が上がります。「レモンのさっぱりがクセになる美味しさ」と@potipoti212さんもお気に入りの様子。見た目だけでなく味もおしゃれなマドレーヌは、リピーター続出の予感です。

おしゃれで美味しくて、満足度も高そうな【コストコ】の「新作スイーツ」。自分へのご褒美、家族とのティータイムにおすすめなので、店舗に立ち寄った際はぜひ探してみて。

