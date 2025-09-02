角田裕毅、久々の入賞も…3位ハジャーの躍進で「立場は危うさを増していく」　米メディアが提示したシビアな現実

8戦ぶりのポイント獲得は自信につながるはずだ(C)Getty Images

F1第15戦オランダGP決勝が8月31日に行われた。サマーブレイク明けとなったレースは、上位陣でリタイアが相次ぐという予想外の展開となった中、マクラーレンのオスカー・ピアストリがポール・トゥ・ウィンを飾り今季7勝目をマークした。レッドブルの角田裕毅はサバイバルレースを走り抜き9位に入賞。久々のポイント獲得となったものの、厳しい反応も伝えられている。

【画像】ストロールが激怒した角田の走り 決定的瞬間をチェック

米メディア『Motorsport.com』ではオランダGP決勝を振り返り、際立った活躍を見せたドライバーを「Winner (勝者)」、精彩を欠いたドライバーを「Losers（敗者）」とそれぞれ独自に選定し評価を下す特集記事を配信。角田はしぶとい走りでトップ10に入ったものの、今回の記事では「敗者」として扱われている。

同メディアは、「数多くのリタイアが出たにもかかわらず、ツノダがレッドブルで持ち帰れたのはわずか2ポイントにとどまった」と評しており、「予選でもっと上位につけることができていれば、もっとシンプルなレース戦略を取ることが出来たはずだ」と主張する。

さらに、「レッドブルRB21は扱いの難しいマシンではある。だが、仕様面でマックス・フェルスタッペンと同等の環境が整った今、日本人ドライバーにはQ3でフェルスタッペンに一貫して近づくことが求められる」と訴えながら、「サマーブレイク前にはその兆しも一部見えていたが、ザントフォールトではそうはいかなかった」と指摘。予選でのQ2敗退という内容も強調している。

また今回のリザルトを受け、注目度が増す来季のシート争いも展望。「レッドブルは、2026年にフェルスタッペンのチームメイトとなるドライバーを決定する際、感情ではなくデータに基づいて慎重に判断を下すはずだ。だが、アイザック・ハジャーが表彰台を獲得したのは、ツノダにとってタイミングが良くなかった」などと指摘。