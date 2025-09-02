TBS NEWS DIG Powered by JNN

読売新聞元秘書の妻が国から入金の給与をだまし取ったとされる事件です。公設秘書と偽け出された石破元議員の親族が東京地検特捜部の任意の調べに対し「勤務実態がなかった」という趣旨の説明をしていることがわかりました。

ÀÐ°æ¾Ï¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÁÜÉô¤¬¼«Âð¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÈÆÏ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æ¸µµÄ°÷¤Î¿ÆÂ²¤¬¡¢Ç¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡¢ÀÐ°æ¸µµÄ°÷¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÀÐ°æ¸µµÄ°÷¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µëÍ¿¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ýºÂ¤ÎÄÌÄ¢¤òÀÐ°æ¸µµÄ°÷Â¦¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Èë½ñ¤ÎµëÍ¿¤¬ÀÐ°æ¸µµÄ°÷Â¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

ÀÐ°æ¸µµÄ°÷¤ÏÀè·îËö¡¢¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤«¤é½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¤­¤Î¤¦¡¢µÄ°÷¼­¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£