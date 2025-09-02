½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤¿µ¿¤¤ ¿ÀÆàÀî¤Î28ºÐ¶µ°÷¤òÂáÊá¡¡¶µ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤á¤°¤ê4¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô
¶µ°÷¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¤Î¶¦Í»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¶µ°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Ç4¿ÍÌÜ¤Ç·Ù»¡¤¬»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤±¤µÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³Ä®Î©ÍÕ»³Ãæ³Ø¹»¤ÎÎ×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡¦ÀÐÀî¾¡ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÏµîÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤é10¿Í¶á¤¯¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³«Àß¼Ô¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤ä²£ÉÍ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤é¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï4¿ÍÌÜ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
