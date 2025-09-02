第2子妊娠中・スピードワゴン井戸田の美人妻、1歳息子抱えふっくらお腹披露「もはやヒップシート化している」
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の蜂谷晏海が9月1日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹を公開し、話題を呼んでいる。
蜂谷は「ぽっこりお腹がもはやヒップシート化している」とつづり、ふっくらとしたお腹で息子を抱えるショットを公開。「ぐんぐんお腹も大きく成長中！今日から7ヶ月目に突入！」と明かし、「頻尿問題、こむら返り、お腹の張り、胎動の感触、息のあがり方、、あーそうだった！と懐かしみながらまたマタニティライフ送ってます」としている。
この投稿に、ファンからは「美しいお母さん」「お腹のふくらみ方が愛おしい」「幸せそうで微笑ましい」「息子さんも大きくなったね」「マタニティライフ楽しんでね」「憧れの夫婦です」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
