「リスペクトがまるでない」未だおさまらぬ愚行の影響…バウアーのバット蹴り騒動に球団OBが喝「契約しないでしょう、絶対しないよ」

日本球界2シーズン目に入ったDeNA右腕、トレバー・バウアーの不規則行動に未だ厳しい目が向けられている。

話題を集めたのは8月21日に行われた広島戦（横浜）での行為だった。先発したバウアーは2点ビハインドの5回二死の場面、小園海斗を右飛に打ち取り、ベンチに戻る際に小園のバットの方向にわざわざ足を運び、バットを蹴りつけるシーンがあった。

この試合、バウアーは7回途中を投げ、9安打5失点でKOされた。元々感情の起伏が激しいことで知られる選手、思うようにいかなかった投球内容も反映したのか、奇行が飛び出した。

しかし当然のことながら、野球選手にとって道具を大切にするのは基本中の基本。バウアーのこの行動をめぐっては球界内からも厳しい目が向けられている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は8月30日に自身のYouTubeチャンネルに「【激怒】止められないバウアーの暴走!!バット蹴りについて思うことを正直に語ります!【プロ野球】」と題した動画を更新。今回のバウアーの行動について独自の見解を明かしている。

高木氏は動画冒頭で「メジャーはよく見ているな 復帰できないのがよくわかった」と語りながら、今回の行動に関しては「ひどい 子どもじゃないんだから がっかりしたな」と厳しい口調を続けた。