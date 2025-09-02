櫻井翔、相葉雅紀の“ほわほわ”顔にほっこり 久々の撮影では「ずーっと喋ってた」
【モデルプレス＝2025/09/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内にて行われた「セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会」に出席。同社の新イメージキャラクターに就任し、新CMに出演する2人が、撮影でのエピソードを明かした。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
新CMで、地球にやってきた宇宙人役を演じる櫻井と相葉。宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中で商品と出会っていく様子がドラマ仕立てで描かれている。
CMの注目シーンを問われた櫻井は「“ほわほわ”ってやるシーンがあるんです。その“ほわほわ顔”が好きですね。これは何かっていうと相葉くんのワンショットの映像なんですよ。相葉くんがずっとあの“ほわほわ”をやってる時は、僕はずっと相葉くんをモニターを観ていたので、印象深いです」とコメント。司会者から、そんな相葉を観てどんな気持ちになったかと問われると「“ほわほわ”しました（笑）」と明かし、相葉も「嬉しいです（笑）」とほほ笑んだ。
久々の2人での撮影だったというが、撮影現場ではどんな話をしていたのかと問われると「ずーっと喋ってたんですけど…今日思い出したのは、ほぼ同じ時期にパスポートの更新をしていたっていうのが発覚したっていう…」と口にし、これに相葉は「10年前に写真を撮って、今年だから、また10年後も一緒だね！」とにっこり。
櫻井は「ちょうどパスポートの更新が一緒だったんで、本当にどうでもいい話を色々していたっていうことは伝えたかった（笑）」と話し、相葉も「ずーっと喋ってたね。なんだろうね、会ってないことはないんだけど…」と仲睦まじい様子を見せていた。（modelpress編集部）
