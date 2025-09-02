“最強レジェンドグラドル”33歳・篠崎愛、ド迫力美ボディ披露 愛と欲望の火遊びが幕を開ける
グラビアアイドルの篠崎愛（33）が、2日発売の『別冊ヤングチャンピオン』10月号の表紙と巻頭グラビアに登場した。
【写真】ド迫力ボディ！最強の“たわわ”を見せつけた篠崎愛
誌面では「灼熱の視線に囚われて…この夏、愛と欲望の火遊びが幕を開ける!!」というキャッチコピーとともに、艶やかで大人の魅力を放つグラビアを披露している。
さらに巻中グラビアには、人気レースクイーンのさかいゆりやが初登場。サーキットでの真剣な眼差しとは対照的に、リラックスした自然体の姿を撮り下ろした内容となっている。
今号の付録は、篠崎愛の両面クリアファイル。ほかにも、さかいゆりやの応募者全員サービスQUOカードや、直筆チェキのプレゼント企画など、ファン必見の特典が用意されている。
【写真】ド迫力ボディ！最強の“たわわ”を見せつけた篠崎愛
誌面では「灼熱の視線に囚われて…この夏、愛と欲望の火遊びが幕を開ける!!」というキャッチコピーとともに、艶やかで大人の魅力を放つグラビアを披露している。
さらに巻中グラビアには、人気レースクイーンのさかいゆりやが初登場。サーキットでの真剣な眼差しとは対照的に、リラックスした自然体の姿を撮り下ろした内容となっている。
今号の付録は、篠崎愛の両面クリアファイル。ほかにも、さかいゆりやの応募者全員サービスQUOカードや、直筆チェキのプレゼント企画など、ファン必見の特典が用意されている。