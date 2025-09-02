¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡¢8·î27Æü³«¶È¡¡Á´µÒ¼¼50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢Ê¬¾ù¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à
¥±¡¼¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ëµì·Ú°æÂô ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ò8·î27Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£
¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Û¥Æ¥ë¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ç¡¢·Ú°æÂôÄ®¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£·úÊª¤ÏÃÏ²¼1³¬¡¢ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ä¥¤¥ó¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡¢¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¤Î6¥¿¥¤¥×¡¢65¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£Á´¼¼50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡£Éô²°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µì·Ú°æÂô¶äºÂÄÌ¤ê¤ä¥·¥ç¡¼ÄÌ¤ê¡¢Ìð¥öºêÀî¡¢Àõ´Ö»³¤ÎÄ¯Ë¾¤òË¾¤á¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ·Ú°æÂô¡¦±þ·¬²¹Àô¤Î±¿¤ÓÅò¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤²¹ÀôÂçÍá¾ì¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥¯¥ì¥¢¥Ã¥¿ ·Ú°æÂô¡×¡¢¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÀß¤±¤ë¡£ÂçÍá¾ì¤Ï¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤È¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢³°µ¤Íá¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¿©»ö¤Ï¡¢Ä«¿©¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¢¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÀÐÍÒÎÁÍý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JR·Ú°æÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ26Ê¬¡£