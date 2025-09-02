元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。大きなハローキティがデザインされたショッピングバッグを手に入れたことを報告しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「どデカキティGET」と報告 巨大ハローキティのショッピングバッグを披露





希空さんは、「どデカキティGET」というコメントと共に複数の写真を公開しました。

公開された写真には、夜の街中で撮影された希空さんの姿が写っています。レンガ調の建物や植物が見える背景の中、希空さんは黒のクロップトップとグレーのワイドパンツを着用しています。







手には「OLD ORDER」の文字とハローキティのイラストが描かれた非常に大きなショッピングバッグを掲げたり、肩にかけたりしてポーズをとっています。







別の写真では、同じく「OLD ORDER」と書かれ、赤いリボンをつけたハローキティが描かれた大きなショッピングバッグを手に持ち、カメラに向かって微笑んでいる様子も確認できます。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月2日・11時20分現在、フォロワーが115.1万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】