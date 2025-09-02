日本陸連が2日、都内で会見し、13日に国立競技場で開幕する世界選手権の日本代表を発表した。既に決定している23人を含め、全代表80人の一覧を公表した。

注目の男子400メートルリレー代表「リレー侍」には桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウン・ハキーム（東レ）の個人100メートル代表に加え、大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）が入った。

さらに男女混合1600メートルリレー代表に100メートルでアジア選手権連覇の柳田大輝（東洋大）、16歳で10秒00の日本高校記録10秒00を出した清水空跳（星稜高）を選出。200メートルで決勝進出が現実味を帯びる鵜沢飛羽（JAL）、16年リオ五輪銀メダルメンバーの34歳ベテラン・飯塚翔太（ミズノ）、水久保漱至（宮崎県スポ協）も候補としてカウントされており、総勢11人が候補で組み替えが可能となっている。

山崎一彦強化委員長は「最終日のリレーでメダルを獲りたい。その選択肢をとにかく増やす判断」と選考理由を説明。現時点での登録外であっても出場が可能であり「（円盤投げの）湯上（剛輝）選手も使えます」とジョークを交えて語った。

今後のメンバー編成については「合宿がある。（個々の）特性は替えられないが、特性を生かしながらの戦術を組みたい。数パターン構想はある。それを加味しながらやりたい」と明かした。また、代表最年少となった16歳の清水については「未知数を我々がどれだけ引き出せるか。その未知数にかなり期待している」と話した。