Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¤Î¼ó¤òÀÚ¤êÉÕ¤±»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤ºÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¾å¿½½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤ºÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒ¤Î30ºÐÃË¤¬¾å¿½½ñ ½÷À¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤«¡¡Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î40ºÐ½÷À¤¬¼óÀÚ¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¤Î¤¦¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¡¦¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸òºÝÁê¼ê¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè·î29Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¥Ð¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤ºÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾å¿½½ñ¤ò·Ù»¡½ð¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£