あまりに痩せた姿で心配されたパク・ミニョン、自ら口を開く「心配しないで。3食きちんと食べている」

あまりに痩せすぎた姿でドラマ制作発表会に登場し心配されたパク・ミニョンが、その懸念を払拭した。

【写真】痩せすぎ…制作発表会のパク・ミニョン

9月2日、パク・ミニョンは自身のインスタグラムを更新し、「現在撮影中の『セイレーン』（原題）という作品で演じるハン・ソラというキャラクターのために健康的にダイエットをしていたが、最近は少し過密なスケジュールでさらに減量されてしまい、ファンの皆さんが心配している」と投稿した。

続けて「しかし私は健康だ。心配しないでほしい。1日3食きちんと食べている」と述べ、健康への懸念について直接説明した。

さらにパク・ミニョンは「待っていてください。『コンフィデンスマン』も、『セイレーン』も、バラエティも」と語り、精力的に活動していくことを伝えた。

パク・ミニョンの体調が心配されたのは、9月1日にソウルで行われた新ドラマ『コンフィデンスマンKR』制作発表会だ。

（写真提供＝OSEN）9月1日、『コンフィデンスマンKR』制作発表会に参加したパク・ミニョン

スリムドレス姿で制作発表会に登場したパク・ミニョンは、贅肉がまったく見当たらないほどで、肩の骨が浮き出るほどの細さだった。あまりに痩せた姿を見たファンは心配し、一部からは健康不安説まで浮上した。

（写真提供＝OSEN）パク・ミニョン

また、彼女が2024年1月にドラマ『私の夫と結婚して』に出演した際、役作りのために体を絞った後、「実は少し体重を戻すほうがもっと難しかった。胃がすっかり小さくなってしまったから」と明かしていたことも、懸念を強める要因のひとつとなった。

それでもパク・ミニョンは、自ら「心配しないでほしい。3食きちんと食べている」とファンに状況を話し、不安を払拭した。

この投稿にファンは「大好きです。しっかり食べてね」「たくさん食べて健康に過ごしてほしい」「体重が増えても美しいです」「健康で幸せでいてください」といった反応を見せた。

なお、パク・ミニョンが主演を務める『コンフィデンスマンKR』は、9月6日22時30分からAmazonプライム・ビデオを通じて配信される予定。パク・ミニョンが撮影中と話した『セイレーン』は、1999年に日本のフジテレビで放送された『氷の世界』で、サスペンス色の強さや衝撃的なラストが賛否を呼んだ作品だ。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は日本でも大きな人気を博した。