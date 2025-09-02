TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ø¤Î¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤Î½©ÅÄ¸©Æâ¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î±«¤Ç¸©Æâ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÀçËÌ»Ô¤È¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Ë¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ê¤É5¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÁí¹ß¿åÎÌ¤¬200¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤Î9·î¤Î1¤«·îÊ¬¤Î¹ß¿åÎÌ¤ò¾å²ó¤ëÃÍ¤À¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£