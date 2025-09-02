ナビゲーションは地道な作業

編集部ではヒョンデ・コナを長期レポート中。今回は日本仕様を決めている『ヒョンデ・モビリティ・ジャパンR&Dセンター』（以下HMJ R&D）へのインタビューレポート後編だ。

インタビューにご協力頂いたのは商品企画と認証を担当する百瀬友昭さん、コネクティビティを担当する中村浩さん、そして『ヒョンデ・モビリティ・ジャパン』（以下HMJ）でMI/商品チームに所属する佐藤健さんである。



編集部ではヒョンデ・コナを長期レポート中。アイオニック5と合わせて1年以上レポートしてきた。

さて中村さんは、インフォテイメントとコネクティビティ領域を担当。具体的にはナビゲーション、ブルーリンクアプリ、OTA（オーバー・ジ・エアー）といったECU関係、デジタルキー、日本語の音声認識&案内など、日本向けの開発、検証だ。

中村さんに聞いたところ、やはりナビゲーションは苦労が多い様子。

「日本のお客様はいろいろなメーカーのナビを使い慣れていらっしゃるので、違和感ないような作り込みをしなければなりません」

不具合があるとその度に現場で確認したうえで、レポートを韓国の開発チームに送っているという。そして修正されると実際に走行して検証……と繰り返している。「地道な作業なんです」と中村さんは苦笑する。

ユーザー車のアップグレードはOTAで行われ、定期的ではないが、年に1回程度が目安となる。他にも大きなものがあれば随時という形だ。編集部のコナでも先日アップデートがあったのは以前レポートしたとおり。

一方、佐藤さんはヒョンデがディーラーを介せずにインポーターから直接販売しているメリットをこう語っている。

「カスタマーセンターが窓口となり、お客様の声を直接お聞きしています。それを毎週ミーティングで我々（HMJとHMJ R&D）も共有しているんです。（HMJ R&Dの）インフォテイメント担当チームが地道に現場を訪れ、この3年間でも相当改善されました。35年間この業界で仕事をしていますが、（ディーラーを介するインポーターでは）こんなことは今までありませんでした」

単語の選択、文章の書き方、改行位置に至るまで

ちなみに日本語については、こんな話もあった。中村さんが語る。

「表示される日本語について単語の選択、文章の書き方、改行位置に至るまで、細部までこだわっています。日本語化には専門の担当者がおり、新しい機能が追加されるたびに、既存の単語と統一感を保ちながら言葉選びを行っています」



商品企画と認証を担当する百瀬友昭さん（右）、コネクティビティを担当する中村浩さん（左）。 平井大介

「改行ですか！」と思わず聞き返してしまった。そう言えばコナに乗っていて、日本語の表示で違和感を覚えたことはない。

そして既存という部分では、ヒョンデ内で他車種へ乗り換えた時に違和感がないことが重要で、一度決めたらかなりの期間使用するため、最初の担当者は責任重大というわけだ。

踏み間違い防止機能は日本側からのリクエスト

次に、それぞれの担当領域で感じているヒョンデの強みを聞いた。まずは百瀬さんから。

「世界的に見ても電動車に関する高い技術と多様なラインナップを持っているため、競争力のあるBEVを日本に投入できている点が強みです。例えばアイオニック5は800Vシステムという最先端技術が搭載されており、グローバルで高い評価を得ています。インスターはサイズ感や価格、ARナビなどの性能が日本の市場に非常に合っていると考えられます」



インスターは日本側からのリクエストで『踏み間違い防止機能』を開発、搭載（写真はインスタークロス）。 ヒョンデ・モビリティ・ジャパン

そんなインスターの日本仕様はADAS（先進運転支援システム）の味付けが日本向けに細かく調整され、「安心できる効き方になるよう改善している」という。

回生ブレーキのオートモード自体はそれまでもあったが、インスターでは完全に停止できるようになり、停止時に物理ブレーキもかけるようになった。これは止まった後に動いてしまうのが怖いという顧客の声を受けての改善だ。

「インスターで採用した『踏み間違い防止機能』は、日本側からのリクエストで開発されました。障害物を検知するとアクセルを踏んでも加速しない制御が導入され、日本の国土交通省の認証も取得しています。これは輸入車としては初めての取得で、その後、本国でも採用されているんです」

これまで話を聞いていて、本国とのコミュニケーションが密だとは思っていたが、日本からの逆輸出もあったとは驚かされた。HMJ R&Dの存在が、ヒョンデ本体にとっても大きいことを感じさせるエピソードだ。

一方の中村さんも、安全装備の充実などを強みとして挙げている。

「便利機能や運転安全支援機能をお客様がオプションで選択するのではなく、ある程度のレベルまで標準装備されているのが強みです。デジタルキーやARナビといった最先端の機能も積極的に採用しています。お客様にどんどん使って頂き、フィードバックを得てアップデートしていくサイクルを重視しています」

取材したこの1年でもさらに進化している

最後に日本の顧客の特徴を聞いた。百瀬さんがこう説明する。

「車両価格、車検、維持費といったコストパフォーマンスを重視する傾向があります。ヒョンデは単に安価であるだけでなく、品質面や信頼性がしっかりと作り込まれていることで、長く使い続けて頂けるのが特徴です」



長期レポート車のヒョンデ・コナに、またひとつ愛着が湧いた取材となった。 平井大介

しかし、『電動化の踊り場』という言葉も聞かれるようになり、日本でのBEVへの満足度は他国よりシビアだという。

「軽自動車が4割を占める日本市場は価格に対して非常にシビアで、BEVとして付加価値も合わせて提供することが重要です。現在輸入車のBEVは高いものが売れている傾向にありますが、本当に求められているものが何かを把握して、いい製品を提供していきたいです」

2022年に『ヒョンデ』として再上陸して以降のモデルたちは、『ヒュンダイ』時代とは比較にならないほど高いクオリティを持っていて、取材したこの1年でもさらに進化していることを肌で感じてきた。

特にインスターは、コンパクトなサイズとリーズナブルな価格が日本の地方でのニーズと完全に合致していると思っており、『地方の星』となる可能性がある。国産メーカーが同様の価格でインスターのようなモデルを出すのは難しいはずだ。

そういったニューカマーたちが、今回聞いたような地道な努力の元に成り立っていると知り、またひとつ、レポート車のコナに愛着が湧いた取材となった。