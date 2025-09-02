タレントの辻希美が8月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。出産前の産院での様子を公開した。

【写真】第5子出産に向けて、産院での食事メニューを紹介する辻希美

8月8日に第5子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻。今回アップされた「【辻の３食】出産2日前～前日の産院での３食をお届けします！【食べる辻】」では、出産2日前から入院することになった旨を説明し、病院での食事を紹介するところからスタート。豪華かつバランスが良さそうな食事を「オシャレ」、「うまっ！」と食べつつ、一人の時間を堪能していく。お産は計画出産のため、家族も準備をして協力してくれているそう。しかし、辻は前駆陣痛やお腹の張りを抑える薬の副作用などもあり、前日はほとんど眠れずに大変だったと語っていた。

その間もぱくぱくと食事を進める辻は、「さっきラーメン食べたのに」とラーメン、チャーハン、餃子を入院前に食べていたことを報告する。「でも、聞いて！」と、体重もプラス10kg程度で抑えられたと話し、「今は食べたいものを食べて、体力つけます」と食事を堪能。さらに髪型を変えたこと、子どもたちの様子、家族が立ち会い出産ができるように転院したこと、24時間母子同室に対する不安なども語っていった。

場面が変わって翌朝の8時前。朝ご飯を紹介する。メニューはさばの味噌煮を中心に、美味しそうな料理ばかりだ。しかし、辻はお腹の張りと胎動であまり眠れなかった様子。だが、これもあと1日。「長かったけど、早かったな」と妊婦生活に思いを馳せていた。妊婦ラストとなるこの日は点滴の処置、診察、背中に麻酔の管を入れる処置をする予定だそう。辻は朝ご飯を食べながら、妊婦生活の終わりと出産に対する恐怖、子どもに会える楽しみなど、様々な感情が入り乱れている様子を見せていた。

お昼ご飯は、洋食。辻は食べ物をたくさん持ち込んでいたそうだが、それを食べずとも満足できるメニューとボリュームだそう。また、午前中はアロママッサージを受けてきたとのことで、満足そうな表情を見せていた。一方で、産後の痛みと貧血が不安だとも語る。明日の出産前には、子どもたちから母の日にもらった手紙を読んでから臨もうと思っていることも明かし、家族の絆も垣間見えていた。

その後、夫の杉浦太陽と三男・幸空（こあ）くんが病室に到着。今日は一緒に泊まることになるという。出産に向けての処置をした後は、妊婦生活最後の夜を3人で過ごしていった。

ライフイベントも動画にしてファンを楽しませた辻。そんな辻には「直前までこうやってリアルな辻ちゃんを動画に残してくれて、本当に嬉しいです」、「辻ちゃんが頑張ったんだから、自分もお産頑張るぞ！っていう気持ちになれます！」、「杉浦家にとって辻ちゃんねるは宝物だね！」などの声が送られていた。

（文＝高橋梓）