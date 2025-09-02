福原遥が主演するドラマ「明日はもっと、いい日になる」（フジテレビ系）の第9話が、1日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

一時保護所の子どもたちがかくれんぼをしている姿を見守る夏井翼（福原）や蔵田総介（林遣都）たち。安西叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）兄弟は、翼からほどなく母親の夢乃（尾碕真花）と面会できると聞き、飛びはねて喜ぶ。



そんな折、浜瀬市児童相談所に13歳の橘柊果（畠桜子）がやって来て「私を保護してください」と訴える。柊果は両親と姉・菫玲（今野百々菜）との4人暮らしだった。柊果は両親から暴力を振るわれたり、話し掛けても無視されたりしていると翼たちに訴える。柊果には目立ったあざなどは見当たらなかったが、所長の桜木里治郎（勝村政信）は彼女の安全を確保するために、一時保護を決定する。



事情を知って駆け付けた柊果の両親・桜（西原亜希）と治（金子岳憲）は驚いた様子を見せ、虐待を否定し、柊果に会って誤解を解きたいという。だが蔵田は、現段階での面会はできないと伝える。その際、治から「時間、病院」と促された桜は、外せない予定があると言って先に帰っていき…。

蒔田向日葵（生田絵梨花）による心理テストでも、柊果からは虐待に直結するような反応は見られなかった。翼は虐待の真偽はともかく何らかのSOSには違いないと考え、今度は姉の菫玲に話を聞くために病院へ行く。すると菫玲は、先天性の疾患で歩行に障がいがある障がい児で、柊果は“きょうだい児”であることが分かり…。



今回は、重い病気や障がいを持つ兄弟や姉妹がいる「きょうだい児」である柊果の苦悩や心の葛藤が描かれた。

放送終了後、SNS上には、「切な過ぎて泣いた。柊果ちゃんもお姉ちゃんも本音が言えて良かった」「姉妹だからこそ無意識に分かってしまうプレッシャーがある。何が楽しくて、何が苦しいのか、一人一人の本音に耳を傾けて理解してあげないといけない」「障がいを抱えた姉と、健常者の妹。2人の中にある愛が尊かった。優しい気持ちになれた」「きょうだい児として共感した。自分の母親は2人でお出掛けや外食に連れ行ってくれたから、寂しくはなかった」などの感想が寄せられた。

このほか、「福原遥ちゃんと林遣都さんのやり取りが微笑ましくて、ほっこりする」「いろんな家族の形を重ねながら、自分の身近な出来事に合わせて考えられるいい脚本」「次週は蔵田くんの父親が登場。蔵田くんは実の父親には会いたくないのかな」といった声も投稿された。