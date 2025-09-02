¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½ë¤µ¡×ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¡¡´ØÅìÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ëÃÏ°è¤â
¤¤ç¤¦¤âÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ê¤É¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¤ÎÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ·×¤Ç¤Ï37¡î¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þÁ°¤Ë35¡î¤ò´ÑÂ¬¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤Ï¤³¤ì¤Ç27ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¤¤Ç¤¹¡£10ÉÃ¡¢Æü¤Ê¤¿¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´À¤¬Ê®¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤äºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç39¡î¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¤äµþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Ê¤É¤Ç38¡î¤È¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£