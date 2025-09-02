きのう夕方、山形県天童市の市街地でクマが目撃されました。これを受け、けさもパトロールが行われたほか、児童の登校にも影響が出ています。

【写真を見る】児童は警戒の中での登校...天童市の市街地にクマ 県はクマ出没警報を今月末まで延長（山形）

佐藤友美アナウンサー「現場付近の交差点です。市からの連絡を受け、児童の登校時間に合わせて学校の方も見守りを行っています」

クマの目撃情報を受け、きょう、目撃現場から徒歩で１０分の距離にある小学校では、警戒の中での登校となりました。

天童市などによりますときのう午後６時前、天童市駅西の天童市民病院付近にクマがいるのを近くを通った人が目撃したということです。クマは１頭で比較的小さめのものでした。

その後、クマは東側の住宅街にむかったとみられています。

佐藤友美アナウンサー「クマが目撃されたという現場付近です。ごらんのとおり車通りが多い通りとなっていますが、その後、新たなクマの情報は入っていないということです」

今のところ人や物への被害は確認されていませんが、現場付近では市と警察がパトロールを行うなどしています。

近くで農作業をする人「本当にここまで来てしまったというのが、びっくりというか、まさかこんな街中に出るとは思っていないので、安心しきっていたのでこの辺」

県は相次ぐクマの出没を受け先月末までとしていたクマ出没警報を今月末まで延長し、注意を呼び掛けています。