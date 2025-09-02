「今日は会ってない」逮捕のパク容疑者（30）　空港での職務質問にウソの説明　世田谷女性切りつけ殺害

東京・世田谷区で、女性の首を切りつけて殺害した疑いで逮捕された韓国籍の男が、空港で確保された際、「女性は知っている人だけど、きょうは会っていない」と嘘の説明をしていたことが分かりました。

パク・ヨンジュン容疑者（30）は1日、世田谷区で、交際していた韓国籍のバン・ジ・ウォンさん（40）の首を刃物のようなもので切りつけ、殺害した疑いが持たれています。

パク容疑者は事件現場から徒歩で移動し、三軒茶屋駅から渋谷方面の電車に乗って逃走しました。

パク容疑者は事件後、羽田空港から韓国に出国しようとしていましたが、空港で職務質問を受けた際、バンさんについて「知ってる人だけど、きょうは会っていない」と話していたことが新たに分かりました。

また8月29日には、バンさんが「別れ話をしたら暴力を振るわれた」と警視庁に相談し、パク容疑者は「連絡を取り合わない」とする上申書を提出していました。

しかし、翌日には再びバンさんの自宅近くに現れたことから、警視庁が再び口頭注意をし、成田空港まで送っていたということです。

パク容疑者は調べに対し、黙秘しています。