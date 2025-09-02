今日2日もたっぷりの日差しと暖気で午前中から猛暑日が続出。仙台市では9月なのに37℃を超えて、過去の最高気温を更新。東京都心は午前10時台には35℃以上となり、今年27回目の猛暑日に。明日3日も関東の内陸部で40℃に迫る危険な暑さ。屋外の活動など熱中症に厳重警戒。

今日2日 9月なのに午前中から記録的暑さ

今日2日は、東北南部や関東から九州にかけて、たっぷりの日差しと暖気で午前中から猛暑日が続出しています。

午前11時30分までの最高気温は、仙台市で37.4℃に達し、2018年8月1日に観測された37.3℃を超えて、過去最高気温を更新しました。仙台市では9月に37℃以上の気温が観測されたのも初めてのことです。





東京都心も午前10時台には35℃以上となり、今年27回目の猛暑日となりました。過去の猛暑日最多記録を大幅に更新し続けています。北陸から山陰など日本海側では、日差しや暖気にフェーン現象も加わり、体温並みの暑さとなっています。

明日3日も関東の内陸部で40℃に迫る暑さ続く

明日3日は東北南部は暑さは続くものの、猛暑日のエリアは狭くなるでしょう。

関東から九州にかけては広い範囲で35℃以上の猛暑日となり、特に関東甲信の内陸部で40℃近い暑さになる所があるでしょう。東京都心も36℃の予想で、猛暑日の過去最多記録を更新し続ける見込みです。

前線の南下によって、4日から5日は関東から西の太平洋側も雨が降り、猛烈な暑さはいったんおさまるでしょう。ただ、6日から再び晴れる所で気温が上がり、名古屋は連日の猛暑日です。

今年の夏(6月〜8月)は過去最も暑かった

この夏(6月〜8月)、日本の平均気温は、基準値からの偏差が+2.36℃となり、これまでの記録を大幅に上回って、「過去最も暑い夏」となりました。この9月もこれまでの9月とは違って、猛烈な暑さとなる日が多いでしょう。学校など屋外の活動も増えてくる頃ですが、万全な熱中症対策が欠かせません。



今日2日〜明日3日にかけては特に、命に係わる暑さとなっていますので、午後も十分ご注意ください。