¡Ö±¿¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×ÆÁ¤òÀÑ¤á¤Ð±¿¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè173²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè172²ó¡ÛÊªÁû¤Ê»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤ÉÔ¹¬¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡¢¿Í¤Î±¿¤ÎÁíÎÌ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬±¿ÉÔ±¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¶¯±¿¤Î¿Í¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¸Íè¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷¡Ë
º£½µ¤Ï¿·³ãµÇ°¤ÈÃæµþ2ºÐ¡£ËÜÌ¿ÇÏ¤ÏÎ¾¥ì¡¼¥¹¤È¤â¤ËÇÏ·ô³°¡£ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿Í½ÁÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥é¥ó¥±¥É¤Ï¤¤¤¤ÇÏ¤À¤Í¡£¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥ÕÆ±ÍÍ¡¢¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼»º¶ð¤Î³èÌö¤Ï¤Þ¤¿¶¥ÇÏ³¦¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡£
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë±¿¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥Ò¥¤¬¶¯¤¤¡¢º£Î®¤ì¤¬¤¤Æ¤ë¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤ë¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Å¥«¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¤ÏÊÌ¤Î±¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤ÏÂ¿¿ô»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿¤òÌ£Êý¤Ë¡×¡Ö±¿¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¦¤Á¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±¿¤ÏÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢±¿¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¬Îà¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î±¿ÎÌ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Öº£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤³¤ÎÀè¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç±¿¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤Ï¤½¤³¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎÉ¤¤¹Ô¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð±¿¤Ï¾å¤¬¤ê¡×¡Ö°¤¤¹Ô¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð±¿¤Ï²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê±¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÆÁ¤òÀÑ¤à¤È¤«¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¡£À«Ì¾È½ÃÇ¤äÉ÷¿å¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë±¿¤¬ºîÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÅ·Åª¤Ë¤½¤â¤½¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¿Í¹ë±¿¤À¤è¤Í¤È¤«¡¢¥¢¥²¥Þ¥ó¡¢¥¢¥²¥Á¥óÅª¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ÎÉôÎà¡£¤½¤â¤½¤â±¿¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ëµ¯¤³¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡£
»þ¤Ë¤Ï¡ÖÁ°À¤¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢ÎØ²öÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤é¡¢²¿¤ÇÁ°À¤¤Î¿Í¤Î¿¬¿¡¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡ÚµÕ¶¤³¤½³Ú¤·¤á¡ª¡Û
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¡¢Âª¤¨Êý¤â¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏËÍ¤¬»×¤¦±¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÎÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢±¿¤¬Ê¿Åù¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÁ¤òÀÑ¤à¤È±¿¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë»²ÇÒ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡ÖÄÉ¤¤É÷¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶öÁ³¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£100%¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÍ¤Ï¹ë±¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤¿¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÂç¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í·ç´ÙÉÊ¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËºÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹¬±¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤»þ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¤Ê¤é³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£À²¤ì¤¿»þ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¡£µÕ¶¤ò³Ú¤·¤à¤¯¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤âÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Î¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¶¯¤µ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°À¤¤È¤«ÍèÀ¤¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Îº£¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¿¤ÃÅö¤ËÀ¸¤¤ë¤À¤±¡£Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤½¤ì¤Ï¸Æ¤Ó´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤ÎÀè¤¤¤¤¤³¤È¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç¡ª
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«