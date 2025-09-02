¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÎÞÁ£Êø²õ¡Ä¥É¥¹À¼¡õ¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡¿·±ÇÁü¤Ë¾×·â¡ÖÁá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·èÀïCMÂè2ÃÆ¡Á¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖvsÆ¸Ëá¡Á¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È5ÅÀ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¸ÕÄ³¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÝ¤¹¤®¤ë¥É¥¹À¼¡Ä¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î±©¿¥¤Ë¸«³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¸ÕÄ³¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤Î¾¼Ô¤¬»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Î¤ÖÍÍ¤ÎÀ¼¡¢ÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¼¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Î¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡£¤½¤Îµ¤Ç÷¤ËËè²ó¡¢¤¢¤¡¡¢¤·¤Î¤ÖÍÍ!!¤ÈÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±½¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤È¤Ï¡ÄÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¡×¡ÖÁá¸«º»¿¥¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµã¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¡©µã¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡4²óÌÜ¶á¡¹¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
