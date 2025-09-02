田中律子、ハワイの海でサーフィン “波乗り”動画を公開「りっちゃん カッコよ」「気持ちよさそう」「ナイスライディング」
タレント・俳優の田中律子（54）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。ハワイ滞在中にサーフィンを楽しむ様子や、ウミガメと一緒に泳ぐ幻想的な水中ショットを公開した。
【動画】「りっちゃん カッコよ」「気持ちよさそう」ハワイの海で“波乗り”する田中律子
田中は「ハワイの最終日、飛行機乗る前にサクッと行けたサーフィン マイク、ありがとーーー」とコメントし、1本の動画をアップ。透明度の高い海で波に乗る姿や、素潜りで悠々と泳ぐウミガメに寄り添う 様子を披露した。自然と溶け込むように泳ぐ姿が印象的で、南国の美しい情景を切り取った1本となっている。
フォロワーからは「気持ちよさそうです」「ナイスライディング」「律子さん運があります!!カメさんとランデブー」「りっちゃん カッコよ」などのコメントが寄せられ、田中のアクティブなライフスタイルに感動する声が広がっている。
