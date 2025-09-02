「最短い!?!?」ももクロ・玉井詩織、バッサリカットした“ニューヘアー”に反響「か、カッコイイ…!!!」「最強だ」
アイドルグループ・ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。さらに短くなった「ニューヘアー」を公開した。
【写真】「か、カッコイイ…!!!」バッサリカットした玉井詩織
玉井は「9月！」とつづり、複数枚の写真とともにヘアカットを報告。襟足はバッサリカットし、前髪を長めに残したシックなショートヘアーを披露している。
この投稿にファンからは「か、カッコイイ…!!!」「めちゃくちゃ似合ってる!!ヘルシーなしおりん最強だ...」「わお!!最短い!?!?にあってるよー！」などと反響が集まっていた。
